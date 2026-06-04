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DeA Capital Real Estate SGR, Fondo Alpha vende immobile a Roma per 2 milioni

Finanza
DeA Capital Real Estate SGR, Fondo Alpha vende immobile a Roma per 2 milioni
(Teleborsa) - Fondo Alpha, Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso, gestito da DeA Capital Real Estate SGR e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, ha sottoscritto il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Roma, via Emilio Longoni nn.
93/125, composto da 3 piani fuori terra ed un piano interrato, a prevalente destinazione d’uso ufficio e commerciale.

L’immobile è stato venduto al prezzo di 2 milioni di euro, oltre imposte di legge. Il prezzo della compravendita è stato valutato congruo dall’Esperto Indipendente del Fondo.

L’acquirente è una società privata che non ha alcun rapporto di correlazione con DeA Capital Real Estate SGR.



(Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)
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