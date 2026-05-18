Unipol scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - A picco il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , che presenta un pessimo -5,46%.



La tendenza ad una settimana di Unipol è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dalla società finanziaria e assicurativa restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 21,07 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 20,78. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 20,62, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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