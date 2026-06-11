MPS, Cimbri: perimetro delle filiali già definito. Nessun impatto sui rapporti con Generali

(Teleborsa) - Il perimetro delle filiali di Monte dei Paschi che saranno rilevate da Unipol nell’ambito dell’operazione promossa da Intesa Sanpaolo è già stato definito in modo sostanziale e non dovrebbe subire variazioni significative. Lo ha affermato il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, a margine dell'audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario.



Cimbri ha spiegato che l’accordo raggiunto tra le parti prevede una ripartizione già concordata degli sportelli, sottolineando che eventuali modifiche potranno riguardare solo un numero limitato di filiali in più o in meno rispetto a quanto stabilito. "Il perimetro è già definito" e non è intenzione delle parti modificare in maniera sostanziale gli accordi contrattuali, ha precisato.



Il presidente di Unipol ha inoltre escluso qualsiasi collegamento tra l’operazione e Generali . Rispondendo alle domande dei parlamentari, Cimbri ha ricordato che la partecipazione detenuta da MPS in Generali sarà acquisita da Intesa Sanpaolo e non da Unipol. Per questo motivo, ha sottolineato, l’offerta su MPS non avrà effetti sui rapporti tra Unipol e il gruppo assicurativo triestino, che resteranno invariati anche dopo il completamento dell’operazione.

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