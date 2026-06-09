Piazza Affari: rally per El.En

(Teleborsa) - Protagonista il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,19%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a El.En rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 16,87 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 16,29. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 15,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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