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El.En. corre in Borsa dopo nuovo Buy da Stifel

Finanza, Consensus
El.En. corre in Borsa dopo nuovo Buy da Stifel
(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per El.En., azienda leader nel mercato dei laser quotata su Euronext STAR Milan, dopo che gli analisti di Stifel hanno avviato la copertura con una raccomandazione "Buy" e un target price di 19 euro per azione.

Ottima la performance di El.En, che si attesta a 16,6 euro, con un aumento del 5,06%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,86 e successiva a 17,44. Supporto a 16,28.
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