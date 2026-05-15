Piazza Affari: luce verde per Carel Industries

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,59%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carel Industries rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Carel Industries mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 31,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 29,75. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 32,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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