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Piazza Affari: Technogym in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Technogym in forte discesa
Ribasso per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che passa di mano in perdita del 3,88%.
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