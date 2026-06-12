Piazza Affari: risultato positivo per Technogym

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che avanza bene del 2,93%.



L'andamento di Technogym nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Technogym mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,17 Euro con area di resistenza individuata a quota 16,85. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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