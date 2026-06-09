Technoprobe corre in Borsa con Deutsche Bank che alza target price

(Teleborsa) - Deutsche Bank ha alzato a 42 euro per azione (dai precedenti 35 euro) il target price su Technoprobe , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, confermato la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti ritengono che la società sia ancora all'inizio di un ciclo di crescita pluriennale trainato dall'intelligenza artificiale, prevedendo che il business legato alle GPU per l'intelligenza artificiale possa crescere di 2,3 volte nel 2026. In ogni caso, il recente apprezzamento del titolo riflette solo in parte il potenziale legato all'AI, con ulteriori opportunità di crescita attese nei segmenti ASIC, HBM e Silicon Photonics.



Ottima intanto la performance di Technoprobe , che si attesta a 32,38 euro, con un aumento del 5,06%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,79 e successiva a 33,85. Supporto a 31,73.

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