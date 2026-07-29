A Francoforte corre Deutsche Bank
(Teleborsa) - Protagonista la prima banca tedesca come assets, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari tedesca rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Deutsche Bank è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,62 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 31,84. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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