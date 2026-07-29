A Francoforte corre Deutsche Bank

(Teleborsa) - Protagonista la prima banca tedesca come assets , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,91%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari tedesca rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Deutsche Bank è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,62 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 31,84. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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