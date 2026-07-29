Milano 10:34
51.640 -0,11%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:34
10.893 +0,20%
Francoforte 10:34
25.433 -0,12%

Vola a Francoforte Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Francoforte Deutsche Bank
Effervescente la prima banca tedesca come assets, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,91%.
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