Invito all'acquisto per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Ottima performance per la prima banca tedesca come assets , tra i titoli dell'indice DAX , che ha chiuso in rialzo dell'1,90%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 31,86 Euro, con stop loss posto a quota 30,59, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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