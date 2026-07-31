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Invito all'acquisto per Deutsche Bank

Finanza
Invito all'acquisto per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Ottima performance per la prima banca tedesca come assets, tra i titoli dell'indice DAX, che ha chiuso in rialzo dell'1,90%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 31,86 Euro, con stop loss posto a quota 30,59, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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