Deutsche Bank, utile netto record nel 2° trimestre per 1,9 miliardi

(Teleborsa) - Utili record ed in crescita a due cifre per Deutsche Bank che ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 1,9 miliardi di euro, il livello più elevato mai registrato per questo periodo dell'anno ed in aumento del 10%. L’utile ante imposte è cresciuto dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a 2,7 miliardi di euro. L’utile diluito per azione si è attestato a 0,57 euro, in aumento del 19% rispetto al secondo trimestre del 2025.



Per i primi sei mesi dell'anno, la banca tedesca ha riportato un utile netto record di 4,1 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente, mentre l’utile ante imposte ha raggiunto 5,7 miliardi di euro, anch’esso in aumento del 9% su base annua.



Ricavi netti in crescita del 9% a 8,5 miliardi nel trimestre e del 5% oltre 17 miliardi nel semestre. Costi pari a 5,3 miliardi di euro, in aumento dell'8% su base annua. Efficienze operative pari a 0,2 miliardi di euro nel secondo trimestre e a 0,3 miliardi di euro da inizio anno, che includono misure mirate in materia di forza lavoro e miglioramenti del modello operativo.



Deutsche Bank ha registrato una buona crescita in tutte e quattro le aree di business. Il patrimonio in gestione (AuM) è aumentato di 135 miliardi di euro nel trimestre, inclusi afflussi netti per 34 miliardi di euro, raggiungendo oltre 1.900 miliardi di euro tra Private Banking e Asset Management. Ricavi record nel settore Fixed Income & Currencies (FIC) ed in crescita del 36% nell'Investment Banking & Capital Markets (IBCM).



"I risultati record del secondo trimestre sono stati trainati da una forte dinamica di crescita e da una rigorosa disciplina sui costi», ha dichiarato il Ceo Christian Sewing, aggiungendo "guardando al futuro, la rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale ci offre ulteriori opportunità per creare valore per i clienti e conseguire ulteriori risparmi di costo, mentre emergono con maggiore chiarezza trend positivi nel contesto normativo e regolamentare. Questi sviluppi, insieme alla performance record registrata finora nel 2026, rafforzano la nostra fiducia nella possibilità di superare gli obiettivi fissati per il 2028.»





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