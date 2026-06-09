UE verso un regolamento sul caro bollette: elettricità dovrà essere tassata meno del gas

(Teleborsa) - La Commissione europea
presenterà il 22 luglio
un regolamento
sulle bollette energetiche
che obbligherà i Paesi UE a tassare l'elettricità
"in modo più favorevole del gas naturale" e a riformare gli oneri di rete
per alleggerire i costi per famiglie e imprese. Il provvedimento, anticipato dall'Ansa che ne ha visionato la bozza, rientra nel piano Accelerate EU
varato in risposta alla crisi energetica e si inserisce in un quadro più ampio che include anche il piano d'azione per l'elettrificazione, con l'obiettivo ambizioso di portare la quota di elettricità nei consumi finali dal 23% attuale al 32% entro il 2030.
La logica del regolamento è strutturale: ridurre la dipendenza dal gas
, responsabile, attraverso il meccanismo di formazione del prezzo dell'elettricità, del caro bollette che pesa in particolare sull'Italia rispetto ai Paesi con forte penetrazione delle rinnovabili
. Pur mantenendo la facoltà di fissare le proprie aliquote fiscali
, i governi dovranno garantire che l'elettricità resti fiscalmente più conveniente del gas. Bruxelles interviene anche sugli oneri di rete
– che rappresentano circa un quarto della bolletta media – introducendo tariffe
legate agli orari di utilizzo e criteri per misurare l'efficienza dei gestori.
L'obiettivo è incentivare i consumi nelle ore di minor costo
, con il target di dotare di contatori intelligenti almeno il 50% degli utenti entro il 2030 e il 65% entro il 2033. Aperta anche la possibilità di utilizzare i fondi di coesione per sostenere gli investimenti nelle reti elettriche.
Il provvedimento si affianca alla recente apertura UE
a escludere dal deficit le spese per elettrificazione e transizione energetica fino allo 0,6% del PIL nel triennio 2026-2028, una misura accolta con favore da Giorgia Meloni durante la call sulla competitività con altri leader UE e von der Leyen
, ma giudicata non sufficiente. "Serve uno sforzo straordinario
, sia a livello nazionale sia europeo, per contrastare gli effetti di breve e medio termine della crisi energetica", ha ribadito la presidente del Consiglio.
Prima boccata d'ossigeno per l'Italia è intanto arrivata con il via libera UE
al piano da 23 miliardi di euro
a sostegno delle rinnovabili, autorizzato nell'ambito del Clean Industrial Deal. Il programma finanzierà eolico onshore, solare, idroelettrico e biogas per 37,15 GW di nuova capacità – circa il 48% dell'attuale capacità rinnovabile installata in Italia – tramite contratti bidirezionali per differenza
della durata di 20 anni.