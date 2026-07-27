Commercialisti: il 23 settembre le elezioni dei rappresentanti regionali del CNPO

Lo comunica il Consiglio nazionale della categoria agli Ordini locali attraverso l’informativa n. 103/2026

(Teleborsa) - Si svolgeranno il prossimo 23 settembre le elezioni dei 20 rappresentanti regionali del Comitato Nazionale Pari Opportunità (CNPO) dei commercialisti. Lo comunica agli Ordini locali della categoria il Consiglio nazionale presieduto da Elbano de Nuccio attraverso l’informativa n. 103/2026. A questo punto, i Presidenti dei Comitati Pari Opportunità (CPO) territoriali costituiti presso i capoluoghi di Regione dovranno provvedere alla convocazione delle assemblee.



Modalità di elezione dei rappresentanti

Il voto dovrà essere espresso dai Presidenti dei CPO territoriali di una stessa Regione riuniti in assemblea da convocare in presenza dal Presidente del CPO del capoluogo di Regione presso la sede del proprio Comitato Pari Opportunità. L’assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso per motivi logistici o cause di forza maggiore.



Il voto dovrà essere espresso in presenza nel corso dell’assemblea dai Presidenti dei CPO territoriali di una stessa Regione al fine di eleggere 20 rappresentanti regionali. Ciascun Presidente del CPO esprime un numero di voti pari a quelli che il Consiglio dell’Ordine territoriale ha espresso per l’elezione del Consiglio Nazionale in carica. A tal fine, il CNDCEC ha inviato ai presidenti degli Ordini una tabella dei voti, raggruppati per Regione, esprimibili da ciascun Presidente del CPO e determinati alla data del 15 aprile 2026.



Sarà eletto rappresentante regionale chi avrà riportato il maggior numero di voti espressi secondo quanto indicato precedentemente e che sarà stato scelto da almeno un terzo, arrotondato per eccesso, dei Presidenti o delegati che hanno partecipato alla votazione. Potranno essere eletti come rappresentanti regionali i componenti effettivi dei CPO che siano stati eletti ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CPO o nominati dai Consigli degli Ordini territoriali.



Modalità di espressione del voto

Il Regolamento CPO attribuisce esclusivamente al Presidente del CPO territoriale il compito di esprimere il voto per eleggere il rappresentante regionale senza richiedere la preliminare espressione di voto dei singoli CPO territoriali e senza prevedere la presentazione di candidature ufficiali per l’elezione a rappresentante regionale.



È comunque ragionevole supporre che sul territorio, tramite confronti informali, si individuino i potenziali candidati da eleggere e che il Presidente del CPO si faccia portavoce della volontà espressa a maggioranza dal proprio CPO territoriale, esprimendo in assemblea il voto a favore del rappresentante regionale indicato dal Comitato che rappresenta.



Dopo l’elezione del rappresentante regionale, il Presidente del CPO del capoluogo di Regione darà tempestiva comunicazione al Consiglio Nazionale del nominativo eletto.

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