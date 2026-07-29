Istat: stabili consumi elettrici totali città, ma non si colma divario Nord-Sud

(Teleborsa) - Nel 2024 nelle 109 città capoluogo i consumi di elettricità e gas naturale segnano una lieve ripresa (70 tep per 100 ab., +0,7% sul 2023) e la quota elettrica sale al 48,4% (+5,3 p.p. dal 2021) dei consumi finali per le due fonti. L’elettricità prevale lievemente sul gas naturale (50,1%) per i 14 Capoluoghi metropolitani. Lo rileva Istat spiegando che la contrazione del biennio precedente (-3,5%), il consumo totale di energia elettrica nei comuni capoluogo si attesta nel 2024 a 33,9 tep per 100 ab. (+1,9%). Nelle città del Nord (39,9 tep per 100 ab.) il consumo totale pro capite è più elevato (di quasi il 40%) rispetto a quello dei capoluoghi del Mezzogiorno (28,6 tep per 100 ab.).



I consumi urbani di elettricità per uso domestico salgono del 3,1%, dopo aver toccato nel 2023 il minimo storico. I consumi

domestici pro capite sono più elevati nei capoluoghi metropolitani (9,4 contro 9 tep per 100 ab.) e soprattutto nelle città delle Isole (11,1 tep per 100 ab.), mentre al Sud restano i più contenuti (8,6 tep per 100 ab.)



Nel 2024, la potenza dei pannelli complessivamente installata (27,2 kW per 100 ab.) è salita del 19,8% rispetto all’anno precedente. Il Nord- est è in testa per potenza dell’infrastruttura (40,3 kW per 100 ab.), ma il Sud genera ancora la maggiore produzione netta (408,9 kWh per ab.) per il migliore irraggiamento, con il picco rilevato a Brindisi (3.498 kWh per ab. nel 2024).



L’autoconsumo di elettricità da impianti a energia solare cresce del 43,4% sul 2023. Con 86,4 kWh per abitante, l'energia autoconsumata è ormai un terzo della produzione fotoelettrica totale: raggiunge il valore massimo nel Nord-est (138,6 kWh per abitante) e il tasso di autoconsumo più alto nel Nord-ovest (46%).



Nei capoluoghi accelera la diffusione dei punti di ricarica (PDR) per la mobilità elettrica: 15.842 PDR nel 2024 (+36,1% in un

anno), per il 53,4% localizzati nei capoluoghi metropolitani. La potenza di uscita totale delle stazioni di ricarica è di è di circa 348

MW (+41,4% sul 2023).

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