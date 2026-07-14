Milano 12:23
52.575 -0,44%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:23
10.457 -0,39%
Francoforte 12:23
24.996 -0,47%

Londra: positiva la giornata per Centrica

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Centrica
Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di elettricità e gas, con una variazione percentuale dell'1,74%.
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