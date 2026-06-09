USA, Goldman Sachs analizza gli impatti dei prossimi Mondiali di calcio sull'economia del paese

Le stime su PIL, occupazione e inflazione

(Teleborsa) - Tra l'11 giugno e il 19 luglio si svolgerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada la Coppa del Mondo FIFA 2026. Si stima che tra i 5 e i 6 milioni di tifosi assisteranno alle 78 partite negli Stati Uniti. A giugno si disputeranno più partite, ma è probabile che il pubblico per ogni incontro sarà più numeroso durante la fase a eliminazione diretta, che si svolgerà principalmente a luglio. Le partite negli Stati Uniti saranno ospitate da 11 aree metropolitane che insieme rappresentano circa un terzo del PIL statunitense, un quarto dell'occupazione e dell'indice dei prezzi al consumo (CPI).



Sulla base di queste premesse, gli analisti di Goldman Sachs hanno voluto stimarne l'impatto sui prossimi dati economici, tra cui occupazione, vendite al dettaglio, spesa dei consumatori, PIL, CPI e inflazione PCE.



Gli effetti dei grandi eventi sportivi tendono ad essere di breve durata, per poi attenuarsi nei mesi successivi all'evento. Ciononostante, comprendere la portata del loro impatto sarà utile per distinguere gli effetti temporanei dei Mondiali dai cambiamenti nelle tendenze economiche di fondo nei prossimi mesi.



Per questa analisi Goldman Sachs ha utilizzato dati storici relativi ai Mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti, a 20 edizioni del Super Bowl e alla Olimpiadi di Los Angeles (1984), Atlanta (1996) e Salt Lake City (2002).



Per quanto riguarda l'occupazione salariata GS ricorda che essa era aumentata di 80.000 unità rispetto al trend nelle città ospitanti durante i Mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti e di 40.000 unità durante le precedenti Olimpiadi estive nei mesi dell'evento, per poi tornare in gran parte al trend. Gli incrementi si erano concentrati nei settori del tempo libero e dell'ospitalità, del commercio al dettaglio e dei trasporti in concomitanza con l'evento, mentre i servizi alle imprese hanno visto un aumento delle assunzioni nei mesi precedenti per le attività di supporto. Estendendo l'impatto all'attuale edizione dei Mondiali e considerando un certo impatto già presente, gli analisti di GS stimano un incremento di 40.000 unità nella crescita dell'occupazione salariata a giugno, un aumento di 10.000 unità a luglio, un calo di 15.000 unità dopo la fine dei Mondiali ad agosto e ulteriori graduali inversioni di tendenza nei mesi successivi, con la cessazione dei contratti temporanei.



Secondo GS, anche il PIL dovrebbe beneficiare di una piccola spinta, concentrata sulla spesa dei consumatori e sulle esportazioni di servizi verso i turisti stranieri, di cui è probabile l'arrivo di un numero aggiuntivo compreso tra mezzo milione e un milione tra giugno e luglio. Gli analisti hanno utilizzato i dati sulla spesa turistica relativi ai Mondiali di calcio del 1994 e il PIL a livello statale durante i precedenti Super Bowl per stimare l'impatto sull'attività economica, riscalando i dati alle dimensioni maggiori dell'attuale edizione dei Mondiali. Sulla base di questi dati GS stima un incremento di 0,3 punti percentuali a giugno e di 0,1 punti percentuali a luglio per la crescita delle vendite al dettaglio, che non distingue tra la spesa dei residenti e quella degli stranieri. Gli analisti prevedono un modesto incremento di 0,1 punti percentuali nel secondo trimestre e di 0,05 punti percentuali nel terzo trimestre per la crescita annualizzata del PIL, che dovrebbe poi subire un lieve rallentamento nel quarto trimestre.



Il broker evidenzia che i prezzi degli hotel sono già aumentati vertiginosamente e i dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) a livello cittadino mostrano che anche i prezzi dei pasti al ristorante e dei trasporti tendono ad aumentare nelle città ospitanti in concomitanza con i grandi eventi sportivi. Tuttavia, gli effetti degli eventi passati sull'inflazione sono variati notevolmente, il che rende l'impatto dei Mondiali di calcio più incerto. GS stima quindi che a giugno l'inflazione CPI core aumenterà di 0,03 punti percentuali e di 0,04 punti percentuali la spesa per consumi personali core, che include i servizi di ristorazione, a differenza del CPI core. Previsto poi un incremento di 1 punto base a luglio, seguito da un calo di 1 punto base ad agosto, che proseguirà nei mesi successivi.







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