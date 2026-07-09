New York: risultato positivo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana , con una variazione percentuale del 2,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs rispetto all'indice.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 1.044,1 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 1.056,5. L'indebolimento di Goldman Sachs è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 1.037,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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