New York: risultato positivo per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana, con una variazione percentuale del 2,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs rispetto all'indice.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 1.044,1 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 1.056,5. L'indebolimento di Goldman Sachs è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 1.037,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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