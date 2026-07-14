EssilorLuxottica -2,2% a Parigi frenata da downgrade e taglio stime da parte di Goldman Sachs

(Teleborsa) - Le azioni EssilorLuxottica cedono il 2,2% alla Borsa di Parigi attestandosi a 165,60 euro dopo che Goldman Sachs ne ha ridotto il rating da "buy" a "neutral" e il target price da 230 a 200 euro.



Inoltre, la banca d'affari ha rivisto al ribasso le previsioni sul gruppo italo-francese stimando ricavi a cambi costanti con una crescita media del 7,9% per il 2026-28, dall'8,9% atteso in precedenza e rispetto al 9,5% del consensus.



Goldman Sachs si aspetta che il business degli smart glasses di EssilorLuxottica registrerà un rallentamento nei prossimi anni scontando il posizionamento di nuovi competitor come Apple, Google e Samsung, una base di confronto sempre più impegnativa dopo il consistente sviluppo del 2025 e nella prima parte del 2026, oltre le incertezze sulla possibile evoluzione della collaborazione con Meta.



Collaborazione in merito alla quale l'istituto rileva infatti che i nuovi occhiali a marchio Meta, proposti a prezzi più accessibili, potrebbero ridefinire il ruolo di EssilorLuxottica, orientandola sempre più verso la fornitura di lenti e la distribuzione, anziché sulla produzione delle montature. Una transizione che, nel lungo periodo, potrebbe sostenere i margini, pur comportando un temporaneo rallentamento della crescita dei ricavi.







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