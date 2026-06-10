Milano 15:41
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Dow Jones 15:41
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

Discesa moderata per l'Hang Seng Index, che chiude la giornata del 9 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24.210,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25.277,4. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23.854,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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