Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 9/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno
La giornata del 9 giugno è stata vissuta all'insegna della debolezza per il FTSE Mid Cap, che ha terminato in calo a 61.550.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 61.909. Primo supporto visto a 61.366. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 61.183.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)