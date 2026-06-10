Ancora acquisti su Cementir in scia all'accordo con Danish Energy Agency

(Teleborsa) - Altra seduta di acquisti su Cementir
che guadagna il 3,4% dopo aver chiuso ieri con un +4,8%.
Una performance che si registra all'indomani del comunicato nel quale la società ha fatto sapere
che l'affiliata Aalborg Portland ha firmato un accordo con Danish Energy Agency
per ricevere un sussidio per la cattura della CO2 pari a circa 117 Euro a tonnellata di CO2 catturata, fino a 1,25 milioni di tonnellate annue di CO2 a partire dal 2030, quando si prevede che l’impianto di cattura della CO2 sarà operativo.
Ad alimentare gli acquisti contribuisce anche il parere degli analisti di Intesa Sanpaolo
che valutano "positivamente" tale l'accordo, "in quanto rappresenta un significativo passo avanti nella strategia climatica del gruppo, contribuendo al raggiungimento della neutralità carbonica per le emissioni dirette di Scope 1 nei suoi cementifici europei a partire dal 2030 e confermando il sostegno del governo danese al progetto ACCSION".
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società cementiera
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 14,31 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 15,18. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 16,05.