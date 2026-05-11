Cementir, Caltagirone acquista azioni per 700 mila euro nel giorno del tonfo in Borsa

(Teleborsa) - Chupas 2007
, società del CEO e presidente Francesco Caltagirone Jr., ha acquistato 50.000 azioni
di Cementir Holding
, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, nella seduta di venerdì 8 maggio. È quanto emerge da un internal dealing. Le azioni sono state acquistate al prezzo medio di 14,38 euro, per un controvalore complessivo di circa 719 mila euro.
Gli acquisti sono arrivati all'indomani della pubblicazione dei risultati
del primo trimestre, in una seduta in cui il titolo ha chiuso con un ribasso del 9,4%
.