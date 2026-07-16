Banca Sella, S&P assegna rating "BBB-" con outlook stabile

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha assegnato a Banca Sella SpA il rating "BBB-" (l'ultimo livello investment grade) con outlook stabile, in linea con i rating già assegnati alla capogruppo Banca Sella Holding.



L'agenzia di rating considera Banca Sella una controllata pienamente integrata che svolge un ruolo fondamentale nella strategia di Banca Sella Holding. Banca Sella funge da braccio commerciale del Gruppo Sella, svolgendo attività bancarie primarie, tra cui la raccolta di depositi e l'erogazione di prestiti a clienti privati ??e piccole e medie imprese, la gestione della rete di filiali, la gestione patrimoniale e i servizi di digital banking. Banca Sella Holding, a sua volta, agisce come holding operativa del Gruppo, fornendo indirizzo strategico e svolgendo attività di tesoreria e sui mercati finanziari, tra cui il finanziamento del Gruppo e le operazioni di corporate e investment banking.



A fine 2025, Banca Sella rappresentava oltre il 75% del totale degli attivi del Gruppo e oltre il 77% del totale dei prestiti, risultando di gran lunga la controllata più grande del Gruppo. La banca opera con un nome e un marchio pienamente allineati al gruppo e ne condivide gran parte del management. Funge inoltre da principale canale di distribuzione per la gamma di prodotti del gruppo. Pertanto, S&P considera Banca Sella pienamente integrata e si aspetta che riceva tempestivamente il supporto del gruppo in caso di necessità, in qualsiasi circostanza prevedibile.

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