Banca centrale Nuova Zelanda aumenta tassi per la prima volta in tre anni, rialzo di 25 punti al 2,5% come previsto

(Teleborsa) - La banca centrale neozelandese ha alzato il suo tasso di interesse di riferimento per la prima volta in tre anni e segnalato la possibilità di ulteriori ritocchi, nell'ottica di riportare l'inflazione all'obiettivo.



In particolare, il Comitato di politica monetaria dell'istituto, come previsto, ha aumentato il tasso di interesse ufficiale di 25 punti base, portandolo al 2,5%, e prevede un rafforzamento dell'attività economica, che richiederà quindi misure di stimolo meno restrittive.



La banca centrale ha affermato che ulteriori aumenti del tasso di interesse ufficiale sono "probabili", sebbene la tempistica sia incerta, con la maggior parte degli economisti che prevede uno o due ulteriori rialzi quest'anno per portare il tasso di interesse ufficiale più vicino al 3%.



"Con l'inflazione ancora al di sopra dell'obiettivo e con l'attività economica che dovrebbe rafforzarsi, è probabile che sia necessaria un'ulteriore riduzione dello stimolo monetario", ha affermato la RBNZ nel comunicato post-riunione. "Le future decisioni sul tasso ufficiale di cambio dipenderanno da come i dati in arrivo, il comportamento di fissazione dei prezzi e la solidità dell'attività economica influenzeranno le pressioni inflazionistiche a medio termine".



La crescita dei prezzi al consumo rimane elevata, sebbene le prospettive a breve termine siano migliorate, ha affermato la banca centrale. L'istituto stima che l'inflazione raggiungerà il picco del 3,9% nel secondo trimestre per poi rallentare al 3,3% nei tre mesi fino a settembre. A maggio, aveva previsto un picco del 4,3% nel terzo trimestre.



Le previsioni indicano quindi che l'inflazione diminuirà fino a raggiungere il 2%, punto medio dell'intervallo obiettivo dell'1-3% fissato dalla RBNZ entro la metà del 2027, sebbene il ritmo del calo dipenderà dal comportamento in materia di prezzi e dalla velocità con cui verrà assorbita la capacità produttiva inutilizzata nell'economia.



Tuttavia, la prevista ripresa della crescita economica nella seconda metà dell'anno potrebbe esercitare una pressione al rialzo sui prezzi, finché le conseguenze inflazionistiche dello shock petrolifero globale non si saranno completamente attenuate.



(Foto: Kerin Gedge su Unsplash)

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