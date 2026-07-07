ThyssenKrupp: Canada seleziona TKMS come fornitore preferenziale per 12 sottomarini

(Teleborsa) - Il colosso tedesco ThyssenKrupp ha annunciato che la propria controllata TKMS è stata scelta dal Canada come "preferred supplier" per il Canadian Patrol Submarine Project, con potenziale fornitura di 12 sottomarini 212CD. L'annuncio segna l'inizio di un nuovo capitolo nella cooperazione in materia di difesa tra tre stretti alleati della NATO.



La proposta finale genererà un'attività economica totale di 167 miliardi di dollari canadesi in tutto il Canada, un impatto economico di oltre 86 miliardi di dollari canadesi e oltre 650.000 anni-lavoro in tutto il Canada durante la vita del progetto.



"La decisione del Canada a favore del Team 212CD è un enorme successo per TKMS e una potente conferma della nostra strategia - ha dichiarato Miguel López, CEO di thyssenkrupp - Con lo scorporo di TKMS, abbiamo gettato le basi affinché l'azienda possa esprimere appieno il suo potenziale come leader indipendente nel settore navale internazionale. L'annuncio di oggi dimostra che questa era la strada giusta".



Il percorso di crescita redditizia di TKMS sarà supportato da un aumento di oltre il 50% del portafoglio ordini attuale, con la consegna del primo sottomarini prevista entro il 2033.

Condividi

```