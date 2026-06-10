Bank of Japan, governatore Kazuo Ueda ricoverato: salterà prossima riunione

(Teleborsa) - Il governatore della Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, è stato ricoverato in ospedale e non potrà partecipare alla riunione di politica monetaria della prossima settimana.



"Il governatore è attualmente ricoverato in ospedale per curare un'infezione a una cisti epatica - ha dichiarato la BoJ in un comunicato - Si prevede che il suo ricovero durerà circa due settimane".



Per la riunione del 15-16 giugno, il vice governatore Ryozo Himino presiederà ad interim, mentre un altro vice governatore, Shinichi Uchida, terrà una conferenza stampa al termine della riunione.



Le attese del mercato sono che la Bank of Japan aumenti i tassi d'interesse nella riunione del 15-16 giugno, salvo un forte peggioramento della crisi in Medio Oriente che provochi turbolenze sui mercati; il tasso di riferimento passerà quindi dallo 0,75 all'1%, livello senza precedenti dal 1995.

Condividi

```