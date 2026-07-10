Turchia, la banca centrale prende tempo: inflazione di luglio decisiva per il futuro dei tassi

(Teleborsa) - La Banca centrale turca mantiene un approccio prudente sul percorso della politica monetaria e considera il dato sull'inflazione di luglio un passaggio chiave prima di valutare un eventuale ritorno ai tagli dei tassi di interesse. È quanto avrebbe dichiarato il governatore Fatih Karahan nel corso di un incontro con gli investitori organizzato da JPMorgan a Istanbul.



Secondo quanto riporta Bloomberg che cita fonti presenti alla riunione, a porte chise, Karahan ha spiegato che l'istituto preferisce attendere ulteriori segnali di rallentamento delle pressioni inflazionistiche e una maggiore chiarezza sull'evoluzione del conflitto tra Iran e Stati Uniti, fattore che continua a influenzare i prezzi dell'energia e le prospettive economiche.



L'inflazione di luglio, che sarà pubblicata il 3 agosto, sarà quindi determinante per le prossime decisioni. I dati di giugno avevano mostrato un primo rallentamento dell'inflazione dall'inizio delle tensioni in Medio Oriente, alimentando le aspettative del mercato su un possibile allentamento della politica monetaria nella riunione del 23 luglio.



Karahan avrebbe ribadito che la banca centrale continuerà a decidere "riunione dopo riunione", escludendo qualsiasi percorso automatico. Tra le opzioni sul tavolo figurano il ritorno ai finanziamenti attraverso le aste repo settimanali al tasso principale del 37%, il mantenimento dell'attuale tasso overnight al 40% oppure una riduzione di quest'ultimo continuando a utilizzarlo come principale strumento di finanziamento.



La prudenza dell'istituto riflette anche la forte esposizione della Turchia ai prezzi del petrolio. In qualità di importatore netto di energia, il Paese risente direttamente delle oscillazioni del greggio, che incidono sui costi di trasporto e sull'inflazione. Nella presentazione pubblicata venerdì sul sito della banca centrale, Karahan ha inoltre evidenziato come l'inflazione dei beni core abbia mostrato un recente rafforzamento, confermando la necessità di mantenere un approccio cauto prima di avviare un nuovo ciclo di allentamento monetario.



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