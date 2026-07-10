Giappone, prezzi produzione salgono più delle attese a giugno, a massimi da oltre tre anni

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di giugno 2026. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 7,1% su base annua, superiore al +6,8% stimato dagli analisti e al +6,6% mese precedente (rivisto da +6,3%). Si tratta del livello più alto in oltre tre anni, sostenuto principalmente dai prezzi dell’energia più elevati dovuti al conflitto in Medio Oriente.



Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una salita pari a +0,4% contro il +1,1% di maggio (rivisto da +0,9%) e il +0,3% atteso.



I prezzi import hanno segnato un incremento dello 0,1% su base mensile e del 17,8% su base annuale. I prezzi export sono diminuiti dello 0,4% su base mensile ma aumentati dell'11,1% su base annuale.





Condividi

```