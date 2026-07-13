India, inflazione supera per la prima volta in 17 mesi il target della RBI

(Teleborsa) - L'inflazione in India è accelerata a giugno, salendo sopra l'obiettivo della Reserve Bank of India per la prima volta in quasi un anno e mezzo. L'indice dei prezzi al consumo è salito al 4,38% su base annua, secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, oltre il target del 4% della RBI, pur restando entro la banda di tolleranza del 2%-6%. A maggio l'inflazione era al 3,93%.



L'accelerazione riflette i prezzi elevati dei carburanti al dettaglio, dopo i recenti rincari decisi dai distributori statali, e le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo una breve tregua, che hanno riacceso i timori sulla navigazione nello Stretto di Hormuz, arteria chiave per il commercio petrolifero globale, spingendo il greggio vicino agli 80 dollari al barile lunedì.



Resta un ulteriore fattore di rischio il monsone sud-occidentale, che genera circa il 70% delle precipitazioni annuali indiane: le piogge sono state irregolari, anche se il deficit nazionale si è ridotto da circa il 40% di fine giugno a circa il 18% al 12 luglio.



Il governatore Sanjay Malhotra ha dichiarato il mese scorso che la banca centrale interverrà solo in caso di un ampliamento delle pressioni sui prezzi, continuando a monitorare da vicino i mercati petroliferi e l'andamento del monsone.



Nell'ultima riunione di politica monetaria, la RBI ha lasciato invariato il tasso di riferimento al 5,25%, alzando la previsione di inflazione al 5,1% per l'anno fiscale che si chiude a marzo.



(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)

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