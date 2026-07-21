General Motors migliora guidance dopo secondo trimestre sopra le stime

(Teleborsa) - General Motors , colosso statunitense dell'automotive, ha riportato un fatturato di 48 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026 (+1,9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa), un utile netto attribuibile agli azionisti di 1,3 miliardi di dollari (-31,1%) e un EBIT rettificato di 3,9 miliardi di dollari (+29,8%). GM ha realizzato un utile di 3,57 dollari per azione (+41,3%), superando le previsioni degli analisti di 3,19 dollari, grazie al riacquisto di ulteriori azioni.



L'azienda ha rivisto al rialzo le previsioni per l'EBIT rettificato per l'intero anno 2026 per la seconda volta quest'anno a 14-16 miliardi di dollari (vs 13,5-15,5 miliardi di dollari in precedenza). Sulla base delle previsioni aggiornate e dell'impatto delle rettifiche registrate da inizio anno, l'azienda prevede un utile netto attribuibile agli azionisti compreso tra 8,4 e 9,8 miliardi di dollari; un flusso di cassa operativo del settore Automotive tra 15,4 e 19,4 miliardi di dollari; e un utile per azione diluito tra 8,98 e 10,98 dollari.



Il board ha deliberato la distribuzione di un dividendo trimestrale in contanti di 0,18 dollari per azione, pagabile il 17 settembre 2026 agli azionisti che detengono azioni ordinarie alla chiusura delle contrattazioni del 4 settembre 2026.

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