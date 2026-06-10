BYD, Jefferies: fabbrica di Szeged ancora in costruzione, piena produzione a fine anno

(Teleborsa) - La fabbrica europea di BYD a Szeged, in Ungheria, è ancora "parzialmente in costruzione". Lo riporta un report di Jefferies che ha effettuato con un suo analista una visita al sito. Attualmente l'impianto assembla kit Dolphin Surf spediti dalla Cina, ma lo stato dei reparti di stampaggio e verniciatura suggerisce che la produzione pienamente integrata possa slittare al quarto trimestre 2026.



Resta invece sospeso il progetto turco: nonostante l'annuncio nel 2024 di un investimento da un miliardo di dollari, la costruzione non è ancora iniziata e non esiste una tempistica definita.



Alfredo Altavilla, special advisor del CEO di BYD per l'Europa, ha illustrato a Jefferies l'ambizione del gruppo: diventare il costruttore cinese più competitivo e al tempo stesso il "meno cinese" tra gli OEM cinesi presenti sul mercato europeo. A Szeged BYD punta su un assemblaggio flessibile capace di produrre fino a nove modelli sulla stessa linea, con batterie inizialmente importate.



Sul fronte della ricarica, BYD punta a installare 3.200 stazioni ultra-rapide in Europa entro fine 2027, aperte anche ad altri marchi: l'investimento più rilevante che il gruppo realizzerà nel continente nei prossimi 18 mesi.

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