BPER: Jefferies conferma "Buy", target al rialzo con l'integrazione BPSO e ipotesi polo con Unipol

(Teleborsa) - Jefferies conferma la raccomandazione "Buy" sul titolo BPER , evidenziando il valore legato all’integrazione con BPSO e rivedendo al rialzo il target price, sostenuto dal miglioramento del costo del capitale e da una valutazione ancora interessante rispetto ai multipli di mercato.



Nel loro ultimo report, gli analisti si soffermano anche sul possibile sviluppo di un polo finanziario tra BPER e Unipol, un’operazione che il mercato continua a monitorare e che potrebbe essere facilitata dal quadro regolamentare del cosiddetto "Danish Compromise".



Secondo le stime di Jefferies, una combinazione tra i due gruppi consentirebbe di liberare circa 2,8 miliardi di euro di capitale, con un’ulteriore riduzione di circa 1,6 miliardi dei requisiti patrimoniali rispetto alla somma delle due entità considerate separatamente. Un effetto che renderebbe il perimetro combinato più efficiente dal punto di vista regolamentare.



Il capitale liberato potrebbe essere destinato a buyback, con un impatto positivo stimato sull’utile per azione pari a circa il 6% anche in assenza di sinergie operative. Includendo eventuali sinergie industriali, il broker intravede un potenziale incremento a doppia cifra dell’EPS.



Resta però centrale il tema della governance. L’eventuale operazione comporterebbe infatti una riduzione significativa della quota in capo al sistema cooperativo, che vedrebbe la propria partecipazione scendere dal 48% a circa il 22-24%. Un elemento che potrebbe rappresentare un ostacolo all’operazione, pur in presenza di benefici economici rilevanti.



Jefferies sottolinea infine che al momento non risultano commenti ufficiali da parte delle società coinvolte.

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