Jefferies promuove Ferrari: il ritorno del cambio manuale rafforza pricing power e crescita di medio periodo

(Teleborsa) - Jefferies conferma la raccomandazione "Buy" sul titolo Ferrari , sottolineando come il lancio della versione manuale della 12 Cilindri rappresenti un segnale significativo della capacità del gruppo di valorizzare la propria tradizione e rafforzare il potere di prezzo nella parte alta della gamma.



Secondo gli analisti, la decisione di riportare sul mercato una configurazione manuale evidenzia la consapevolezza del gruppo rispetto all’entusiasmo dei Ferraristi per i codici storici del brand, un elemento che consente di spingere ulteriormente la leva prezzo/mix sui modelli di fascia alta.



La nuova 12 Cilindri Manuale viene proposta a circa 590 mila euro in Italia (un sovrapprezzo del 49% rispetto ai 395 mila euro della versione coupé). La produzione sarà limitata a 1.499 unità, già secondo Jefferies interamente allocate, con consegne attese dal primo trimestre 2027. Il lancio genererebbe ricavi lordi stimati per circa 884 milioni di euro, prima della personalizzazione.



Per Jefferies, l’operazione rafforza le prospettive di crescita di medio periodo e rende sempre più visibile il potenziale di revisione al rialzo delle stime di consensus. In questo contesto, il broker evidenzia come la capacità di Ferrari di monetizzare la propria eredità storica rappresenti uno dei principali driver della redditività futura.



Più in generale, gli analisti sottolineano come il titolo resti esposto in modo strutturale alla creazione di ricchezza nel segmento tecnologico e dei patrimoni elevati, che continua a sostenere la domanda globale del brand e il posizionamento unico del gruppo nel settore del lusso automobilistico.

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