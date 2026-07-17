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USA, produzione industriale di giugno ancora +0,1% su mese, manifatturiera piatta

Finanza, Macroeconomia
USA, produzione industriale di giugno ancora +0,1% su mese, manifatturiera piatta
(Teleborsa) - Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, la produzione industriale di giugno ha registrato ancora un +0,1% su base mensile, rispetto al +0,2% indicato dal consensus.

Su base annua si registra un rialzo dell'1,1%, dopo il +1,67% del mese precedente.

La produzione manifatturiera registra una variazione nulla su mese, che si confronta con il +0,1% sia del consensus sia di maggio (dato rivisto da flat).

Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali si è attestata al 76,1%, leggermente inferiore al 76,2% stimato e in linea al mese precedente (rivisto da 76,2%).

(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)
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