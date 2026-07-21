Acciaio, produzione a +6,1% a giugno e +3,5% nel primo semestre

(Teleborsa) - La produzione italiana di acciaio continua a mostrare segnali positivi. A giugno sono state prodotte 1,9 milioni di tonnellate, con un incremento del 6,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel primo semestre dell'anno i volumi hanno raggiunto quota 11,5 milioni di tonnellate, in aumento del 3,5% rispetto ai primi sei mesi del 2025, anno che aveva già registrato una crescita. Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un post pubblicato su X.



Secondo il ministro, il trend è destinato a rafforzarsi grazie all'Accordo di programma per Terni con Arvedi e ai progetti avviati per Piombino. Anche il polo siderurgico toscano, attraverso gli investimenti di Metinvest e Danieli, tornerà infatti a produrre acciaio dopo quindici anni di inattività.



Urso ha inoltre ricordato che dal primo luglio sono entrate in vigore le misure di salvaguardia ottenute dall'Italia in sede europea. Se saranno approvate anche le ulteriori modifiche al quadro regolatorio comunitario, richieste dal Governo, dal sistema ETS al CBAM, la produzione nazionale potrà crescere ulteriormente, proseguendo il percorso verso la piena decarbonizzazione e consolidando il ruolo dell'Italia come riferimento europeo nel settore.

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