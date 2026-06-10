Fertilizzanti, Cia: bene aumento della riserva agricola Ue, ora serve quota adeguata per l'Italia

(Teleborsa) - Cia-Agricoltori Italiani ha accolto positivamente la proposta della Commissione europea di rafforzare la riserva agricola della Pac con 300 milioni di euro aggiuntivi, in linea con il piano Ue sui fertilizzanti, ora è necessaria una quota adeguata per l'Italia. Cia sottolinea, inoltre, la necessità che queste nuove risorse non vadano a detrimento dei fondi già attivati e richiesti per affrontare anche altre emergenze, tra cui quella della peste suina africana, che devono restare pienamente tutelate.



"L’annuncio odierno è positivo e va nella direzione annunciata dal piano fertilizzanti, ma non può restare un intervento isolato – ha evidenziato il presidente Cia, Cristiano Fini –. Chiediamo di intervenire anche sulla revisione dell'Ets e sospendere immediatamente il Cbam sui fertilizzanti, eliminare temporaneamente dazi e misure antidumping che aggravano ulteriormente il quadro e garantire piena trasparenza sui prezzi, per fermare le speculazioni e riportare i costi su livelli sostenibili per le aziende agricole".



Per Cia serve una vera strategia europea per rafforzare l’autonomia produttiva e ridurre la dipendenza dall’estero: accelerando la produzione interna di fertilizzanti, rendendo più flessibile la direttiva nitrati, sbloccando rapidamente l’utilizzo di digestato, letame e soluzioni alternative oggi frenate dalla burocrazia e favorendo una gestione più efficiente dei nutrienti tra territori.

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