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Italia, Prezzi produzione (MoM) in giugno
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30 luglio 2026 - 12.05
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Prezzi produzione in giugno su base mensile (MoM) 0%
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(Foto: © htganzo / 123RF)
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