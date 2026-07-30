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Italia, Prezzi produzione (MoM) in giugno

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Italia, Prezzi produzione (MoM) in giugno
Italia, Prezzi produzione in giugno su base mensile (MoM) 0%, in aumento rispetto al precedente -0,2%.

(Foto: © htganzo / 123RF)
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