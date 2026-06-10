Fincantieri, al via domani buyback fino a 1 milione di azioni

(Teleborsa) - Fincantieri ha annunciato l'avvio dall'11 giugno 2026 di un programma di acquisto di azioni proprie destinato a servire i piani di incentivazione in essere, in particolare il "Performance Share Plan 2022-2024" rivolto al management della Società.



Il programma, approvato dall'Assemblea degli azionisti del 14 maggio 2026, prevede l'acquisto di un massimo di 1.000.000 di azioni, pari a circa lo 0,28% del capitale sociale e avrà durata dall'11 al 19 giugno 2026 . Sulla base del prezzo di chiusura del titolo del 10 giugno, pari a 10,96 euro, l'esborso potenziale è stimato in circa 10.960.000 euro.



Gli acquisti saranno effettuati su Euronext Milan tramite un intermediario indipendente che opererà in piena autonomia.



Ad oggi, 10 giugno, Fincantieri ha in portafoglio 500.177 azioni proprie, pari allo 0,14% del capitale sociale.



In Borsa, oggi, apprezzabile rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , in guadagno dell'1,67% sui valori precedenti.















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