Londra: scambi al rialzo per DCC

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite , che avanza bene del 2,17%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DCC più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di DCC rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 62,52 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 59,97. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 65,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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