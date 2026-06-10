Londra: scambi al rialzo per DCC
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, che avanza bene del 2,17%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DCC più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di DCC rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 62,52 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 59,97. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 65,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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