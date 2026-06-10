Meloni: "Confcommercio colonna del sistema Italia. E' tempo dell'azione"





(Teleborsa) - Dal lavoro al fisco, dal Piano Casa alla gestione della crisi energetica: numerosi e importanti i temi toccati dallanel suo intervento all', che ha definito ", uno dei motori più identitari e dinamici dell'economia della nostra nazione"."Le vostre attività rappresentano quel tessuto che tiene vivo il nostro territorio, i nostri borghi, le nostre città", ha sottolineato Meloni, proseguendo "ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, di saper fare, è presidio di sicurezza, di socialità, di comunità, è qualcosa che nessuna piattaforma online potrà mai sostituire".La Premier ha parlato poi delladelle imprese del commercio e del loro, ribadendo la posizione del governo. "Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole" - ha ribadito Meloni - "non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita".Ringraziando il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli per "la disponibilità, lae il contributo in termini di idee e proposte", Meloni ha posto l'accento sulle molte sfide che il Paese si trova ad affrontare: dall'emergenza demografica alla necessità di assicurare lavoro ed opportunità ai giovani.Non poteva mancare un cenno al. Meloni ha confermato la volontà di continuare a. "Non intendiamo fermarci", ha affermato la Premier,. "Altri parlano di tassare il patrimonio, - ha detto - noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici".A proposito del, il capo del governo ha spiegato che è "non solo per garantire una casa a un prezzo giusto ma anche per provare ae rendere gli spazi più accoglienti e a misura d'uomo". "Un nuovo modello di sviluppo urbano per saper mettere al centro le persone ", lo ha definito.Meloni ha poi sottolineato l'importanza diper l'autotrasporto come misura. "Se noi vogliamo contenere l'effetto inflazionistico della crisi energetica sui cittadini e allo stesso tempo salvare un settore che fa muovere e vivere la nazione, come un'altra crisi - quella del Covid - ci ha ampiamente dimostrato, non bisogna avere paura di fare quello che è giusto fare". Di qui anche la, anche quello marittimo, seguendo un "approccio pragmatico e non ideologico alla transizione ecologica", per "diminuire l'impatto sul trasporto pesante" e per non penalizzare i nostri porti.Parlando dell', Meloni ha fatto cenno ad uno, mettendo però in evidenza anche le criticità e le. Il fenomeno - ha detto - che. Ricordando che di questi temi si parlerà al G7 la prossima settimana, la Premier ha assicurato che "l'Italia sarà protagonista" nei tavoli di discussione."L'Italia è una nazione che tira fuori il carattere quando le cose vanno malissimo", ha ricordato Meloni, concludendo "ma la buona notizia è che il tempo dell'azione è anche il tempo dell'Italia".