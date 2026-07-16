Recordati, il CdA ritiene congruo il prezzo dell'opa promossa da Respighi BidCo di 51,29 euro per azione

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Recordati ha approvato il comunicato dell'emittente relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo e, anche tenuto conto della fairness opinion dell'esperto indipendente Lazard, ritiene congruo il prezzo opa di 51,29 euro per azione.



I quattro amministratori indipendenti – Diva Moriani (Lead Independent Director), Joanna Le Couilliard, Piergiorgio Peluso e Stephen Sands – tenuto conto dell’opinion di Rothschild & Co Italia - hanno invece all'unanimità ritenuto tale prezzo inadeguato dal punto di vista finanziario e l’offerta nel suo complesso non congrua. Nell’assumere la decisione, gli amministratori indipendenti hanno preso atto del razionale strategico dell’offerta e dei potenziali benefici associati al prospettato delisting, ritenendo tuttavia che il prezzo dell’offerta non rifletta adeguatamente il valore della società e le sue prospettive future.





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