Piazza Affari: si concentrano le vendite su Reply

(Teleborsa) - Rosso per la società di consulenza informatica , che sta segnando un calo del 2,30%.



La tendenza ad una settimana di Reply è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo della società operante nel settore Telco & Media confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 102 Euro con primo supporto visto a 98,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 97,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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