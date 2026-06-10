Piazza Affari: si concentrano le vendite su Reply
(Teleborsa) - Rosso per la società di consulenza informatica, che sta segnando un calo del 2,30%.
La tendenza ad una settimana di Reply è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo della società operante nel settore Telco & Media confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 102 Euro con primo supporto visto a 98,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 97,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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