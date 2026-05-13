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SOL, Equita alza target price mentre continua la sovra-performance strutturale

Finanza, Consensus
SOL, Equita alza target price mentre continua la sovra-performance strutturale
(Teleborsa) - Equita ha aumentato a 65 euro per azione (+8%) il target price su SOL, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti scrivono che SOL ha riportato un altro trimestre solido, con ricavi 1Q26 in crescita del +7% YoY, sostanzialmente in linea con le attese. La crescita organica del +6,4% YoY si conferma nettamente superiore rispetto ai principali peer globali (Air Liquide +1,9%, Linde +3%, Air Products +3%), sostenuta in particolare dal Home Care.

Equita ritiene che il profilo di crescita del gruppo resti strutturalmente molto interessante, con Home Care ancora principale driver grazie alle terapie respiratorie e all'accelerazione dei mercati periferici. Nei Gas Tecnici, il contesto rimane più incerto per le implicazioni della crisi medio-orientale sulla supply chain industriale e sui costi energetici. Tuttavia, uno scenario energetico più inflattivo può rappresentare un'opportunità di medio termine per SOL: storicamente il gruppo ha dimostrato forte pricing power e capacità di espandere gli utili durante le fasi di rialzo dei prezzi dell'energia.

Equita si aspetta inoltre una possibile accelerazione dell'M&A nel 2026, data la forte liquidità nel B/S, che potrebbe rappresentare un catalyst positivo per il titolo. A seguito dei risultati, ha alzato le stime EPS 2026-27 del 3%, incorporando migliori opportunità lato pricing già dal 2026 e maggiore marginalità sul contributo dei nuovi impianti.
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