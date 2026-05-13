Piazza Affari: scambi al rialzo per SOL
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che avanza bene del 2,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di SOL evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SOL rispetto all'indice.
Lo status tecnico di SOL è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 59,63 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 61,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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