Piazza Affari: scambi al rialzo per SOL

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , che avanza bene del 2,09%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di SOL evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SOL rispetto all'indice.





Lo status tecnico di SOL è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 59,63 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 61,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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