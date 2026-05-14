Piazza Affari: balza in avanti Banco Desio

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca con sede a Desio , che tratta in utile del 2,70% sui valori precedenti.



Il movimento di Banco Desio , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo dell' istituto di credito tricolore evidenzia un declino dei corsi verso area 8,607 Euro con prima area di resistenza vista a 8,817. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 8,473.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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