Piazza Affari: scambi negativi per Banco Desio

(Teleborsa) - Ribasso per la banca con sede a Desio , che presenta una flessione del 2,13%.



Lo scenario su base settimanale di Banco Desio rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo dell' istituto di credito tricolore ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 8,793 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8,943, mentre il primo supporto è stimato a 8,643.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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