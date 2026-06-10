Thales Alenia Space, contratto con l'ESA per due satelliti Sentinel-1 di nuova generazione

Accordo del valore complessivo di 700 milioni di euro

(Teleborsa) - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha resa nota la firma di un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo sviluppo di due satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto siglato mercoledì rappresenta la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni di euro.



Sentinel-1 NG fa parte di Copernicus, la componente di Osservazione della Terra del Programma Spaziale dell' Unione Europea, gestito dalla Commissione Europea e cofinanziato dall'UE e dall'ESA. ESA è responsabile dello sviluppo e dei lanci dei satelliti Sentinel dedicati, gestendo inoltre la maggior parte delle missioni e assicurando la disponibilità dei dati. Anche l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) supporta questa missione.

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