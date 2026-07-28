Officina Stellare, contratto da 6,5 milioni con Leonardo per terminali di comunicazione laser satellitare

(Teleborsa) - Officina Stellare ha sottoscritto un nuovo contratto con Leonardo per la fornitura di terminali ottici ad alta velocità per comunicazioni laser (Optical Communication Terminals), destinati al primo piano orbitale della costellazione proprietaria di Leonardo per l'osservazione della Terra. Il contratto, del valore complessivo di 6,5 milioni di euro e della durata di 18 mesi, prevede la consegna del primo lotto entro 7 mesi e il completamento dell'intera fornitura entro aprile 2027, con circa il 15% del valore atteso nel 2026.



I terminali, sviluppati anche grazie alla partnership con Skyloom Global (gruppo IonQ), permetteranno ai satelliti di scambiare dati ad alta velocità tra loro, con le stazioni di terra e, in prospettiva, con altre costellazioni, contribuendo a rendere quella di Leonardo la prima costellazione commerciale al mondo per l'osservazione della Terra dotata di una capacità di comunicazione ottica intersatellitare così avanzata.



Il contratto rappresenta per Officina Stellare il punto di partenza verso una produzione su scala industriale di terminali di comunicazione ottica spaziale, affiancato dall'avanzamento della nuova facility dedicata alla produzione ad alto throughput di sistemi di laser communication ground e space-based.

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